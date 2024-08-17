Kılıçdaroğlu-Altaylı çatışmasında savaş çığlıkları! Tamer Korkmaz bombaları patlattı

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, Kemal Kılıçdaroğlu ile Fatih Altaylı arasındaki sosyal medya çatışmasını ele aldı. Korkmaz, Kılıçdaroğlu'nun Altaylı'ya yönelik sert eleştirilerde bulunduğunu belirtti. Altaylı'nın Kılıçdaroğlu'na karşı yargıya başvuracağını ifade eden Korkmaz, iki tarafın da aynı karargâha bağlı olduğunu söyleyerek çatışmanın perde arkasını sorguladı. İşte Tamer Korkmaz'ın yazısının ilgili bölümü:

"Kemal Kılıçdaroğlu, Youtube’un Teke Tek’çi Leon’u Fatih Altaylı’yı tivit füzeleriyle vurdu!

Öyle bir bombardıman ki…

-Kafa Gidik Biden “Üçüncü Dünya Savaşı patladı” sanabilir!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Bay Kemal, X’teki taarruzuna Altaylı’nın klişeleşmiş “Ne zaman adam oluruz” repliğine gönderme yaparak başladı:

“Merkepler adam olur. Sen olmazsın…”

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Devamında yazdıkları da, yenilir yutulur gibi değildi!

Sadece birkaçı şöyle:

“-Güç FETÖ’de iken onlara yalakalık yapan kepaze…

-Doğan Grubu’nda çalışırken Ciner’e küfür eden, Ciner daha çok para verince oraya geçen patronların satılık elemanı…

-Kalemin satılık; ruhun satılık; hatta küfür yuvası ağzın bile satılık…

-Paranın emrindeki tetikçi…

-Onurlu gazetecinin düşmanı, paranın kölesi bir çukursun…

-Kadın düşmanı, namert…

-Saray’ın talimatıyla oynanmış anketler yayınlayan işbirlikçi…”

KIRCA’DAN SONRA KILIÇDAR

Kemal Bey, tivit bombardımanı sırasında “Rahmetli Levent Kırca’yı da saygıyla, özlemle anıyorum” diyerek, geçmişte ekranda yaşanan bir nevi “boks maçına” da atıfta bulunuyordu.

2013’teki o ekran ringinde; Kırca, Altaylı’yı teke tek “nakavt” etmişti!

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Bay Kemal, medyamızın Jean Reno’su Fatih’in ipliğini -resmen- pazara çıkardı.

Jean Reno Altaylı üzerine “dört doktora beş master” yapan meslektaşları, muhtemelen şöyle demişlerdir:

“-Kemal Bey, dersine iyi çalışmış!”

ALTAYLI CEPHESİ

Kılıçdaroğlu’nun karşı saldırısına sebep, Altaylı’nın kendisi hakkında sarf ettiği şu sözlerden dolayıydı:

“Beni dövseydi onu affederdim. Ancak affetmiyorum…

Çünkü o AK Parti’nin adamı; vatan haini!”

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Kılıçdaroğlu’nun “bir gece ansızın geldiği” X operasyonundan dolayı…

Mösyö Altaylı, CHP eski Genel Başkanı’nı Yargı’ya taşıyacak!

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Youtube’taki kanalında şöyle dedi, Fatih:

“Bu yazdıklarıyla, AKP’ye hizmet eden bir piyon olduğunu ortaya koydu…

Çıldırmış; o metni kaleme almak makul bir insanın işi değil, o denli edepsiz ve terbiyesiz bir metin!”

KISSADAN HİSSE

Bütün bunlardan sonra; onlara, Yeşilçam repliğiyle “Durun siz kardeşsiniz!” dememiz gerekiyor.

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Komprador Burjuvazi’nin Deniz Baykal’ın yerine CHP’nin başına getirip 13 sene boyunca o koltukta tuttuğu Mister Kemal ile…

Kompradorların medya masasındaki derin saksıda yetiştirilip yıllardır bir tür “Teke Tekçi Leon” olarak istihdam edilen Sarı-Kırmızı bereli Mösyö Fatih, aynı karargâha bağlıdır.

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Şimdilerde sekizde sekiz kavgalı olmaları, bu gerçeği değiştirmiyor.

Kavgaları; 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinin acılarıyla ilgilidir, bağlantılıdır.

GELSE O MUSK MECLİSE

Eğer, Mister Kemal’in X’teki taarruzundan haberdar edilirse…

Elli üçlük afacan Elon Musk, sahibi olduğu X platformunun sohbet odasında Kılıçdarson ile de pekâlâ bir röportaj yapabilir!

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Böyle bir röportajın gerçekleştiğini, bir an için varsayalım…

Elon Musk, söyleşinin öncesinde “Biden’ın vaktiyle Kılıçdarson’a iktidar vaat ettiğini” de herhalde öğrenecektir!"