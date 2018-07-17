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Kılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktı

Son Dakika! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan skandal pankartı, twitter hesabından yayınlayacağını duyurdu.

17 Temmuz 2018 Salı 14:02
Kılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktı

Ayrıntılar Geliyor..

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 14:02
  1. Kılıçdaroğlu
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Kemal Kılıç
  4. ODTÜ
  5. Twitter

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