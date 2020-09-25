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Siyaset ‘Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu derhal gitsin’ HDP’ye operasyon sonrası CHP’de paçalar tutuştu
Siyaset

‘Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu derhal gitsin’ HDP’ye operasyon sonrası CHP’de paçalar tutuştu

6-8 Ekim olayları nedeniyle gözaltına alınan HDP’liler, CHP’yi tedirgin etti. CHP’li İlhan Cihaner, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun HDP’yi ziyaret etmesini ve gözaltıları kınamalarını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:12:00 -
‘Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu derhal gitsin’ HDP’ye operasyon sonrası CHP’de paçalar tutuştu

“Millet İttifakı” adı altında kurulan ve tek gayeleri AK Parti'yi devirmek olan memleket düşmanı yapı, Türkiye’nin menfaatine olan tüm faaliyetlere karşı çıkmaya, zararına olan her duruma da sahip çıkmaya devam ediyor.

2014 senesinde dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve terör örgütü PKK’nın çağrısıyla sokağa çıkan terör yanlılarının 6 - 7 Ekim’de katlettiği onlarca insanın hesabı sorulmaya devam edilirken, CHP’de hainlere destek çıkarak ittifakın gereğini yerine getiriyor.

Bugün, 6 - 7 Ekim olayları nedeniyle gözaltına alınan HDP’lilere destek çıkan CHP’li İlhan Cihaner, kendi partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na açık çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cihaner, “TBMM’ye çağrımızdır: Sayın Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu ve Erkan Baş, darbe pratiğine karşı HDP’yi ziyaret ederek hukuksuz gözaltıları kınamanız; siyasete, barışımıza, birliğimize sahip çıkmanız, olası ittifakların halka mal edilmesi için hayati bir müdahale olacaktır” dedi.

 

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