Kılıçdaroğlu-Akşener arasında flaş gelişme! O isim, son dakika haberini duyurdu
İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in açıklamaları nedeniyle dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in açıklamaları nedeniyle dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyon programında HDP’ye bakanlık verilebileceğini söylemişti.
Gürsel Tekin'in açıklamaları tartışmaları beraberinde getirmişti.
"Yola devam edeceklerini söyledi"
Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, konuya ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında geçen telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.
Saymaz, "CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Akşener, bugün sürpriz bir telefon görüşmesi yaptı. İki lider Gürsel Tekin’in açıklamalarıyla başlayan krize el koydu. İki lider görüşmede, ittifakta sorun olmaksızın yola devam edeceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.