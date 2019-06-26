Kılıçdaroğlu adını ağzına almadı! İmamoğlu ile örtülü kavgaları o gece başladı

CHP liderinin seçim gecesi kendi adayının adını ağzına almadığını belirten Aydınlık yazarı Mustafa İlker Yücel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu cephesi arasında yaşanan "Ben kazandım" tartışmasını yazdı.

İşte Yücel'in "Türkiye'nin önünde iki yol" başlıklı bugünkü yazısındaki o bölüm:

Her fırsatta "partiler üstüyüm" mesajı vererek "Cumhurbaşkanı koltuğuna yakışırım" sinyali veren Ekrem İmamoğlu, aslında CHP Genel Başkanlığı koltuğuna hazırlanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarı sürecinin başlangıcı olarak "Adalet yürüyüşünü" işaret etmesi de zafer öznesi olarak kendisini takdim eden ve teşekkür konuşmasında adını anmayan İmamoğlu'na bir cevap olarak not edilmeli.