0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu adını ağzına almadı! İmamoğlu ile örtülü kavgaları o gece başladı

Mustafa İlker Yücel, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında yaşanan seçim galibiyeti çekişmesini yazdı. Yücel, Kılıçdaroğlu'nun seçim konuşmasında İmamoğlu'nun adını ağzına almadığına dikkat çekti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 01:01
Kılıçdaroğlu adını ağzına almadı! İmamoğlu ile örtülü kavgaları o gece başladı

CHP liderinin seçim gecesi kendi adayının adını ağzına almadığını belirten Aydınlık yazarı Mustafa İlker Yücel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu cephesi arasında yaşanan "Ben kazandım" tartışmasını yazdı. 

İşte Yücel'in "Türkiye'nin önünde iki yol" başlıklı bugünkü yazısındaki o bölüm:

Her fırsatta "partiler üstüyüm" mesajı vererek "Cumhurbaşkanı koltuğuna yakışırım" sinyali veren Ekrem İmamoğlu, aslında CHP Genel Başkanlığı koltuğuna hazırlanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarı sürecinin başlangıcı olarak "Adalet yürüyüşünü" işaret etmesi de zafer öznesi olarak kendisini takdim eden ve teşekkür konuşmasında adını anmayan İmamoğlu'na bir cevap olarak not edilmeli.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 01:01
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. CHP
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. Mustafa İlker Yücel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili belediyeden skandal saygısızlık: Türbeyi kafe yaptılar!
    1. AK Partili belediyeden skandal..
    2. Adana'da 4 milyon 795 bin avroluk..
    3. Gana ile Benin berabere kaldı
    4. Antalya’da turistlerin trafik kazası:..
    5. Vali Arslantaş, OSB’de incelemede..
    6. Kılıçdaroğlu adını ağzına almadı!..
    7. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    8. El emeği göz nuru ürünler Halk Eğitim..
    9. Karısını vurup intihar girişiminde..
    10. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve..
    11. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    12. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    13. Bayburt’ta İl Ekonomi Değerlendirme..
    14. Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü
    15. Otomobil sahili aşıp dereye uçtu
    16. Başkan Tekin: "İlçe tarihimize ışık..
    17. Vali Pehlivan, LGS birincisi Göktuğ..
    18. ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    19. 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatında sona..
    20. Tokat'ta silahlı kavga: 1 ölü
    21. Amerikalıların yüzde 45'i aşılara..
    22. Gürcistan'daki protestolar sürüyor
    23. İlçede atıyla sokakları turlayan adam..
    24. Esad rejiminin İdlib’e saldırıları..
    25. Polisin şüphelenip aradığı otomobilden..
    26. Türkiye 20-23 Yaş Altı Atletizm..
    27. Diyarbakır’da bir kişinin öldüğü..
    28. Hollanda ilk kez çeyrek finalde
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Haziran 2019
    30. Ürdün'de Manama çalıştayı karşıtı..
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Yeni partiyle ilgili kulisleri sallayan gelişme! O isim Erdoğan ile görüşme yaptı
    Yeni partiyle ilgili kulisleri sallayan gelişme! O isim Erdoğan ile görüşme yaptı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Hamdi Alkan'dan cenazede büyük skandal
    Hamdi Alkan'dan cenazede büyük skandal