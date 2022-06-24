Kılıçdaroğlu adaylığını açıklama tarihini erteledi! İşte sebebi

Abdülkadir Selvi bugünkü "Kılıçdaroğlu’nda Akşener tedirginliği" başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'nun 3 Temmuz'da 6'lı masada adaylığını açıklamayı planladığını ancak, Meral Akşener'in desteğini alamadığı için bu planı ertelediğini yazdı.

İşte Selvi'nin o yazısı;

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili kulislerin peşini bıraktığımı düşünmeyin.

Kılıçdaroğlu, CHP içindeki engelleri büyük ölçüde aştı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı geriletti.

HDP’nin Mansur Yavaş ve Meral Akşener’i istemediğini açıklaması Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirdi. Bir el devreye girdi, Kılıçdaroğlu’nun rakiplerini tek tek denklem dışına itti.

Bu tablo karşısında cumhurbaşkanlığı adaylığı Kılıçdaroğlu açısından dikensiz gül bahçesine döndü diyebilir miyiz?

Hayır diyemeyiz.

Çünkü hesaba katılması gereken çok önemli bir faktör var. O da Meral Akşener.

Kılıçdaroğlu, 6 liderin 3 Temmuz’da Akşener’in ev sahipliğinde yapacağı toplantıda adaylığını açıklamayı planlıyordu. Ama bu kararını erteledi. Çünkü beklediği desteği henüz alamadı. Kimden destek bekliyordu? Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu’nu kastetmiyorum.

Kılıçdaroğlu için Akşener’in desteği belirleyici olacak. O nedenle öncelikle Akşener’in desteğini sağlamaya çalışıyor. Akşener tamam dedikten sonra diğer liderlerin de kendisini destekleyeceğini düşünüyor.

EYLÜLÜ BEKLİYOR

Kılıçdaroğlu, Akşener’den beklediği sinyali alamayınca Kurban Bayramı’ndan önce adaylığını ilan etmekten vazgeçti. Bir sonraki toplantıya Temel Karamollaoğlu ev sahipliği yapacak. Ondan sonra 6 lider nasıl bir çalışma takvimi oluşturacaklar belli değil. O nedenle Karamollaoğlu’nun yemeğine kadar Akşener’in desteğini almak istediği konuşuluyor.

Eğer Akşener destek verirse Kılıçdaroğlu’nun eylül ayında cumhurbaşkanı adaylığını ilan edeceği söyleniyor. Ama Akşener’den beklediği desteği alamazsa seçim takviminin işleyeceği zamanı bekleyeceği ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı Akşener’e endekslenmiş durumda. Ama Meral Akşener şimdiye kadar en ufak bir renk vermedi. Elini kapalı tutuyor. Kartlarını ustaca oynuyor. Kılıçdaroğlu’nun kaderi Akşener’in elinde.

KILIÇDAROĞLU TEDİRGİN

2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ü devre dışı bırakması ve birinci parti olmak için İYİ Parti teşkilatlarına talimat vermesi Kılıçdaroğlu’nu tedirgin ediyor.

Kemal Bey’in son anda bir Akşener darbesi ile yarış dışı kalma kaygısı taşıdığı söyleniyor. Akşener’in tutumu nedeniyle ortak aday formülü suya düşerse CHP’nin adayı olarak seçimlere girme formülünü canlı tutuyor.

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının anahtarını elinde tutuyor.