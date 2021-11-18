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Gündem Kılıçdaroğlu aday olduğu seçimde oy kullanamamıştı! Hulki Cevizoğlu'ndan dikkat çeken açıklama
Gündem

Kılıçdaroğlu aday olduğu seçimde oy kullanamamıştı! Hulki Cevizoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu seçimde oy kullanamadığını hatırlatarak, CHP tüzüğüne göre, 1 yıl yöneticilik yapmaması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 23:03:00 - 2021-11-18 23:07:00
Kılıçdaroğlu aday olduğu seçimde oy kullanamamıştı! Hulki Cevizoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Hulki Cevizoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu seçimde kendisine bile oy veremediğini hatırlatarak, 'CHP tüzüğüne göre partisine oy vermeyen kişinin 1 yıl partide yöneticilik yapamaz.' maddesinin bulunduğunu ve buna istinaden Kılıçdaroğlu'nun CHP'de 1 yıl yöneticilik yapmaması gerektigini belirtti.

İBB adayı Kılıçdaroğlu oy kullanamamıştı

Kılıçdaroğlu yıllar önce yaptığı açıklamada, "Oy kullanmaya gelince, bugün partimizden bir açıklama yapıldı. İstanbul’da kaydımın olduğunu ben de biliyordum. Ama bizim bilgimiz dışında tutanak tutulup kaydım siliniyor. Oysa ben de her yurttaş gibi oy kullanacaktım. Ama gerçekten bu tablo hoş değil. Sadece nüfus cüzdanı ile gidip İstanbul’da oy kullanacağımı düşünüyordum." demişti.

İşin aslı Kılıçdaroğlu'nun oy kullanacağı yer Ankara'da olduğu için İstanbul'da oy kullanamamıştı.

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