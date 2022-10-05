Kılıçdaroğlu 28 Şubatçıların hedefinde! Şahan Gökbakar da başını kumdan çıkarttı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde TBMM'ye sunulan Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi'ne Şahan Gökbakar'dan da itiraz geldi.

Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" çıkışı, kafasını kuma gömen 28 Şubatçıların ortaya çıkmasına sebep oldu. Birçok muhalif isim CHP Genel Başkanı'na tepki gösterirken bir çıkış da komedyenlik dışında her konuda fikir beyan eden Şahan Gökbakar'dan geldi.

Hazımsızlığının üzerini böyle örtmeye çalıştı!

Gökbakar, başörtüsüne olan hazımsızlığının üzerini ekonomik kriz çığırtkanlığı ile örtmeye çalıştı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şahan Gökbakar, şunları söyledi:

Dostlar bu arada, özür dileyerek bir araya gireyim; enflasyon yüzde 187, açlık sınırı 7 bin 500 TL, dolar 18.55, sığınmacılar 10M+, gençler işsiz, liyakatsizlik tavan, eğitim ve adalet bitik, insan hakları zorda, yolsuzluk gani. Pardon böldüm siz devam edin buyurun, başörtüsü diyordunuz...