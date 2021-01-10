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Siyaset Kılıçdaroğlu 10 seçim yenilgisinden sonra anladı: Mitinglerin gereksiz olduğunu gördüm
Siyaset

Kılıçdaroğlu 10 seçim yenilgisinden sonra anladı: Mitinglerin gereksiz olduğunu gördüm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu katıldığı bir programda, "Referandumdan sonra mitinglerin ne kadar gereksiz olduğunu gördüm" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 23:51:00 -
Kılıçdaroğlu 10 seçim yenilgisinden sonra anladı: Mitinglerin gereksiz olduğunu gördüm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mitinglerin gereksiz olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına bir etkisi olmadığını belirtti.

"Mitinglerin ne kadar gereksiz olduğunu gördüm"

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Gidip vatandaşla konuşmaya özen gösteriyoruz. Ben referandum sürecinden sonra, mitinglerin ne kadar gereksiz olduğunu gördüm ve tanık oldum.

"Beraber sloganlar atıyoruz ama seçim sonuçlarında beklediğimiz olmuyor"

Çünkü mitinge bizim partililer geliyor, hep beraber slogan atıyoruz gayet başarılı, sonra evlerimize dağılıyoruz ama seçim sonuçlarına baktığımızda beklediğimiz olmuyor.

 

"CHP'ye mesafeli kanaat önderleriyle toplantılar yapıyorum"

Bir yöntem üzerinde uzun süredir çalışıyorum. Sayıları 25-30'u geçmeyecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesafeli ama saygın insanlar var kanaat önderleri var. Onlarla ben toplantılar yapıyorum.

Toplantının süresi en az iki buçuk üç saat. Toplantının başında onlara şunu söylüyorum; 'bizi zaman zaman televizyonlarda görüyorsunuz. Yahu keşke karşıma çıksa da şu soruyu sorsam diye aklınızdan geçer. Bana aklınızdan geçen her soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz. Ben de büyük bir samimiyetle sizin sorularınızı yanıtlayacağım.' diyorum. Bu toplantıların çok büyük artılarını gördüm." açıklamalarında bulundu.

 

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