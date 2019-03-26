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Kılıç: “Terme kararını verdi”

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, düzenlediği mitingle gövde gösterisi yaptı.

26 Mart 2019 Salı 17:00
Kılıç: “Terme kararını verdi”

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, düzenlediği mitingle gövde gösterisi yaptı. Kılıç, "Terme kararını verdi. Hizmete hız kesmeden devam" dedi.


Başkan Adayı Ali Kılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda geniş katılımlı bir mitinge imza attı. Meydanı dolduran coşkulu kalabalığa seslen Ali Kılıç, "Bugün bir kez daha gördük ki Terme kararını vermiş. Termeliler, hizmete hız kesmeden devam, demiştir" diye konuştu.


AK Parti Terme Teşkilatı tarafından düzenlenen mitinge AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul katıldı. Coşkulu kalabalığa seslenen Cumhur İttifakı Terme Adayı Ali Kılıç, projelerini anlatarak vatandaşlardan destek istedi.



Hız kesmeden hizmete devam


Sözlerine, "Önümüzdeki dönem kesinlikle işleri zorlaştıran değil kolaylaştıran bir anlayış ile Terme’yi hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız. Terme kararını vermiştir, ’hız kesmeden hizmete devam’ demiştir" diyerek başlayan Ali Kılıç, şöyle devam etti: "Terme’nin her mahallesinin kendine has sorunları, çözüm bekleyen öncelikli problemleri var. Bunları biliyoruz. Günlerdir, aylardır halkımızın, sizlerin içerisindeyiz. Sizlerle görüşüp sorunlarınızı, taleplerini tespit etti. Her bir mahallemizi yeni bir proje olarak görüyor, tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyorum. İşte bu yüzden Terme’nin 82 mahallesi, 82 projesi var diyorum. Eğer bir tek Termeli hemşehrim mutlu edemezsem, kendimizi başarılı görmeyeceğiz. Bunun sözünü veriyorum tüm Termelilere. Bu güzel ilçemizi sizlerle birlikte yöneteceğim. Kuracağımız internet sitesi üzerinden projelerimizi ve tüm çalışmalarımızı sizler için yayınlayacağız. Bu siteye fikirlerinizi gönderebilecek, bana direkt ulaşabileceksiniz. Ayrıca kentimizin 5 ayrı yerine fikir kutuları yaptıracağız. Bireysel olarak da görüşlerinizi yazıp bu kutulara bırakabileceksiniz. ’BaskanBenOlsam’ whatsapp mesaj hattı ile her türlü dilek, öneri ve taleplerinizi bize direkt iletebileceksiniz.”



Tarıma destek ve istihdam projeleri


Konuşmasında tarıma destek ve istihdam projelerinden bahseden Kılıç, “İlçemizin tarımsal potansiyelini çok iyi değerlendireceğiz. Kooperatifçilik ve iyi tarım uygulamaları gibi projelerimizle kırsalda üretimin artırılmasını, çiftçimizin ekonomik girdisinin artmasını sağlayacağız. Tüm meslek dallarında işsiz kalan insanımızın niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilir oranlarını artıracağız. Bunun için belediye olarak meslek edindirme ve geliştirme kursları açacağız. Bunun için KOBİ ve KOSGEB gibi kurumların tam desteğini alacağız” şeklinde konuştu.



Yeni sanayi alanları oluşturulacak


Yeni sanayi alanlarının oluşturulacağını kaydeden Ali Kılıç, “Yeni yatırım alanları ve istihdam projelerimiz kapsamında, yapımı süren küçük sanayi sitesine ilave olarak diğer sanayi arazilerinin altyapı hizmetlerini tamamlayacağız. Buraları yatırımcılar için cazip hale getireceğiz. İş insanlarına altyapı, plan, proje, arsa tahsisi gibi konularda her türlü kolaylığı ve teşviki sağlayacağız. Sık sık Termeli ve Samsunlu iş adamlarımızla bir araya geleceğim. Onları ilçemize yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Hepinizin bildiği gibi Sakarlı’ya İhtisas OSB kuruluyor. Çalışmalar başladı. Burada da 7 bin kişi iş sahibi olacak. Termemizin kentsel gelişimini yeniden ele alacağız. Yeni alanlara doğru kentimizin gelişimini sağlayacak projelerimiz olacak. Örneğin yeni bir kaymakamlık binası, ilçemize büyük bir cami, otopark alanları, yeni yeşil alanlar projelerimiz dahilinde. 2023 yılına özgü yepyeni bir Terme vizyonunu uygulamaya sokacağız” ifadelerini kullandı.



10 kilometrelik yürüyüş yolu


Ali Kılıç sözlerini şöyle tamamladı: “Her şey daha yaşanabilir bir Terme için olacak. Terme Çayı’nın denizle buluştuğu noktadan Sarayköy’e 10 kilometrelik yürüyüş yolu yapacağız. Bu yola paralel bisiklet yolu da bölgeyi canlandıracak ve turizmi de geliştirecek. Uzak mahallelerimize dolmuş hatları kuracağız. Görüntü kirliliği oluşturan tüm bunları yeniden düzenleyeceğiz. Doğalgaz kullanımını hızla yaygınlaştıracak, otopark sorununu kesinlikle çözeceğiz. Sizlerden alacağım destek ile, ortak akıl ile, istişare ile, azimle, kararlılıkla ve sabırla Terme’yi her yönden yenileyip geliştireceğiz. Halka hizmet Hakka hizmettir ilkesini kendimize şiar edindik. Rabbim bizlere hak ve adaletle sizlere hizmet etmeyi nasip etsin."

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:00
  1. doğa

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