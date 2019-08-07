Kılıç: "Büyükşehir Belediyemiz ile her konuda iş birliği yapıyoruz"

Alaçam Caddesi’nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde takip eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Samsun Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde şehir içinde asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Bafra Belediyesi, şehir merkezinde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Alaçam Caddesi’nde 110 ton asfalt kaplaması gerçekleşti. Kurban Bayramı öncesi yapılan söz konusu çalışma, cadde esnafları ile birlikte vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İş birliği vurgusu

Çalışmaları yerinde takip eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı açıklamada, “30 Mart yerel seçimleri öncesinde de sıklıkla ifade ettiğimiz gibi, Büyükşehir Belediyemiz ile her konuda iş birliği yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Alaçam Caddesi’nin bir bölümünde sıcak asfalt çalışması yürütüyor. Başkan Yardımcımız Ahmet Tokgöz ve Fen İşleri Müdürümüz Gökhan Ünal ile çalışmaları yerinde inceledik. Vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla sohbet ettik. Esnaflarımızın ikram ettiği, kendileri gibi sıcacık olan çaylarını içtik. Seçim öncesi de çeşitli toplantılarda dile getirdiğimiz gibi Samsun Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde şehir içinde asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.