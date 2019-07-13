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Kılcal damar çatlamalarına dikkat

Dermatoloji Uzmanı Doktor Emre Tambay, kılcal damar çatlamalarına dikkat çekti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:31
Kılcal damar çatlamalarına dikkat

Dermatoloji Uzmanı Doktor Emre Tambay, kılcal damar çatlamalarına dikkat çekti.


Derideki küçük kan damarlarının uzun süre ayakta kalma, hormonal ilaç kullanımı ve hamilelik gibi durumlar sonucu genişlemesi sonucu görünür hale gelmesine telenjiektazi denildiğini ifade eden Dermatoloji Uzmanı Doktor Emre Tambay, “Yüzde ve bacaklarda sık görülür ve genellikle kozmetik bir sorundur. Lazer tedavisi yapılmadan önce hastalarda toplar damar yetmezliği olup olmadığı değerlendirilmeli, gerekirse dopler USG ile değerlendirme yapılmalıdır. Lazer teknolojisi bu problemde etkili sonuçlar vermektedir” dedi.


Dermatoloji Uzmanı Doktor Emre Tambay,kılcal damar tedavisinde kullanılan lazerler konusunda ise şunları söyledi;


“Başarıyla kılcal damar tedavisinde kullanılan lazerler şunlardır; Long Pulsed Nd:YAG Lazer 1064 nm, Pulsed Dye Lazer 595 nm-585 nm, KTP Lazer 532 nm, IPL.


Lazerler kılcal damarın içinden geçen kanda bulunan oksihemoglobin adlı maddeyi etkiler. Yoğun şekilde kanda bulunan oksihemoblobin lazerin etkisi ile ısınır. Isınan ve zarar gören damarlar zaman içinde kaybolurlar. Damar ne kadar genişse, içindeki kan miktarı ve oksihemoglobin daha fazladır. Bu yüzden kalın damarlar ince damarlara göre lazer tedavilerinden daha kolay etkilenir.


NdYAG lazer ile 3 mm’ye kadar çapı olan damarlar ortalama 4-6 seansta yok edilir. Uygulama yüzdehafif bir ağrıya neden olur, bacaklarda biraz daha ağrılıdır. Sonrasında uygulama bölgesinde hafif ağrı, şişlik, kızarıklık görülmekle birlikte bu etkiler 1-2 haftada geçer. Seans aralıkları 4-6 haftadır.Yüzde çok ince damarların tamamen geçmesi beklenmemelidir. Solaryum ve güneşlenme sonrası uygulanması önerilmez. Uygulamadan sonra 15 gün güneşten korunulmalıdır.”

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:31
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