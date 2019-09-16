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Kılca: Parklara verilen zararlar tüm Karataylıların hakkına saldırıyor

Konya’nın merkez Karatay ilçesindeki bazı parklara kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verilmesine Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tepki göstererek, “Sadece çalışmalarımız ve verilen emeğe değil tüm hemşehrilerimizin hakkına da yapılmış bir saldırıdır” dedi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:02
Kılca: Parklara verilen zararlar tüm Karataylıların hakkına saldırıyor

Konya’nın merkez Karatay ilçesindeki bazı parklara kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verilmesine Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tepki göstererek, “Sadece çalışmalarımız ve verilen emeğe değil tüm hemşehrilerimizin hakkına da yapılmış bir saldırıdır” dedi.


Karatay ilçesinde bulunan bazı park ve çocuk oyun alanlarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verilmesiyle ilgili olarak Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca açıklama yaptı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Kılca, parkların bu hale getirilmesine anlam veremediklerini belirterek yapılanın bir kamu malına zarar vermenin dışında vatandaşların da tamamına verilmiş bir zarar olduğunu belirtti.



"Karatay hepimizin onu korumakta hepimizin görevi"


Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bizlerin en büyük görevi, ilçede yaşayan her bir hemşehrimizin ihtiyaç duyduğu hizmeti vermek, vatandaşlarımızın rahatı ve mutluluğuna katkı sunmaktır. Bunu yaparken de söz tüm hizmetlerin, tesislerin yapıların ve projelerin parasının da vatandaşlarımızın vergileriyle hayata geçtiği hassasiyetine büyük özen gösteriyoruz. Biz böylesine titiz bir tutum içerisindeyken ilçemize kazandırdığımız parklarımızın, tesislerimizin ve sosyal alanlarımızın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verilmesi bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Zira söz konusu alan, eser ve tesislerin tamamı birer kamu malıdır ve tüm Karataylılara aittir. Hepimizin ortak malı olan tesislere yapılanlar sadece bizlerin çalışması ve emeğine değil, tüm hemşehrilerimizin hakkında da yapılmış bir saldırıdır. Karatay’ın malı olan bu hizmetlere zarar verenlere karşı tüm hemşehrilerimizin duyarlılığına ve desteklerine ihtiyacımız var. Lütfen sosyal alanlarımıza zarar vermeyelim, temiz ve titiz kullanalım. Parkları veya oyun alanları zarar gören çocuklarımız da sakın üzülmesinler. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup, ekiplerimiz de inşallah en kısa sürede zarar gören yerleri tamir edecek ve parklarımız eksisinden de güzel olacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:02
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