Kılavuzu karga! Ayşenur Arslan'dan KPSS sorularını çalan firari FETÖ'cü üzerinden ilginç 'AYM' yorumu
Halk TV'de sunucu Ayşenur Arslan, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' göndermesini paylaşan 2010'da KPSS sorularını çalan firari FETÖ'cü sahte hesap üzerinden ilginç ifadelerde bulundu.
Halk TV'de sunucu Ayşenur Arslan, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşarak 'Işıklar yanıyor' ifadesini kullandığı 'darbe çağrışımı' paylaşımı, FETÖ'cü bir sahte hesap üzerinden yorumladı.
Arslan'ın, canlı yayında aktardığı 'Suna Varol' isimli hesabı kullanan kişinin, 2010'da KPSS sorularını çalan firari FETÖ'cü Mehmet Hanefi Sözen olduğu ortaya çıkmıştı.
Öte yandan, Ayşenur Arslan'ın sürekli böyle hesapları dile getirmesi "Kılavuzu karga olanın..." atasözünü akıllara getirdi.