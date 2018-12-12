Kıl dönmesi tam dert

Kıl dönmesi veya tıp dilinde pilonidal sinüs olarak bilinen hastalık.. Her ne kadar önemsiz olsa da insanı sürekli etkilemesi, yüksek tekrarlama riski ve tedavi masrafının yüksek olması unutulmamalı.

Oluştuğu yerde ağrı, şişlik, dolgunluk hissi ve akıntıya bağlı cilt enfeksiyonları, alerji, kaşıntı, yanma ve koku problemleri hastanın hem genel sağlık durumunu etkiler ve hem de sosyal ve iş hayatında olumsuz durumlara sebep olur.

17-35 yaş erkekleri

Bazı hekimler kıl dönmesinin doğuştan bir hastalık olduğunu ileri sürüyor.

Her yaşta ve her iki cinste de görülebilmekle olan kıl dönmesi en çok 17 - 35 yaşları arasındaki erkeklerde görülmektedir.

Hastanın genel tipi çoğunlukla genç, esmer ve vücudunda tüylenme-kıllanmanın fazla olduğu bir erkek olarak tanımlanabilir.

Bu hastaların çoğu hafif kiloludur ve giyim tarzlarından dolayı hastalık bölgesinde sürekli giysilerin sürtünmesi mevcuttur.

Ayrıca araba, motorsiklet, bisiklet ve koltuklara sürekli oturmadan dolayı hastalıklı bölgede ezilme olması ve kötü hijyen şartları da etkili olmaktadır.

Hastalık genellikle kuyruk sokumu bölgesini seçse de sakal bölgesi, koltuk altı, göbek ve kasıklarda da görülebilmektedir.

Hastalar çogunlukla ağrı ve akıntı yakınması ile hekime başvururlar.

Hemen her zaman cerrahi müdahale

Kıl dönmesinin oluşumunda vücudun kıllarının deriye batması ve cildin altında bir keseciğin ortaya çıkması rol oynar ve bu cilt kaynaklı yapının kendiliğinden yok olma şansı yoktur.

Kıl dönmesinin tedavisi hemen her zaman cerrahidir.

Kesenin cerahat ile dolması yani apseleşmesi durumu şiddetli ağrı, ateş ve genel enfeksiyon bulguları ile seyrettiğinden bu durumda acilen apsenin boşaltılması hastanın şikayetlerini geriletir.

Ameliyatları çeşitli

Kıl dönmesinin tedavisinde seçilecek cerrahi yöntem yaranın kendi kendine iyileşmesini sağlamaktan değişik deri yamalama tekniklerine kadar çok değişiktir.

Kıl dönmesi ameliyatı bölgesel uyuşturma, belden aşağı uyuşturma veya tam narkoz (genel anestezi) eşliğinde gerçekleştirilebilir.

İyileşme süresi uzundur. 3 hafta ile 3 ay sürebilir.

Cilt yaması ile olanı ağrısız ve konforlu bir yöntemdir. 1 - 2 hafta yatak istirahatidir. Fakat maliyeti diğer yöntemlere göre daha fazladır.

Temizlik çok önemli

Operasyondan sonraki erken dönemde yaranın darbeler, basınç ve ezilmeler ve gerginlikten korunması gerekir. Yine kişisel cilt hijyeninin yanısıra hem operasyon bölgesinin ve hem de bu alanın üstündeki cildin kıllardan arındırılması tekrarlama riskini azaltabilmektedir.

Özetle cildin herhangi bir bölgesinde ama çoğunlukla kuyruk sokumu bölgesinde delikler, sivilceler, kanlı veya irinli akıntılar ve ağrılı şişlikler pilonidal sinüs yani kıl dönmesi hastalığının belirtileri olabilirler bunlardan herhangi biri veya birilerinin varlığında mutlaka doktora başvurulmalıdır.