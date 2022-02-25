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Sağlık Kıkırdağın iki düşmanı kilo ve sigara! Dizde kıkırdak zedelenmesi
Sağlık

Kıkırdağın iki düşmanı kilo ve sigara! Dizde kıkırdak zedelenmesi

Diz eklemindeki kıkırdak hasarının; ön çapraz bağ yaralanması, spor yaparken ortaya çıkan sakatlıklar gibi travmalar sonucu meydana gelir.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 09:49:00 - 2022-02-25 09:58:10
Kıkırdağın iki düşmanı kilo ve sigara! Dizde kıkırdak zedelenmesi

 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Arıcan, Diz eklemindeki kıkırdak hasarının; ön çapraz bağ yaralanması, spor yaparken ortaya çıkan sakatlıklar gibi travmalar sonucu meydana geldiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi kurumsal radyosu Radyo Düet’te yayınlanan ve aileden çocuğa, sağlıktan eğitime hayatın bin bir rengini içinde barındıran Hayatın Renkleri programına, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Arıcan konuk oldu.

Dizde kıkırdak zedelenmesi

Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Gör. Duygu Özdemir Cömert yönetimindeki programın bu haftaki konusu “Dizde Kıkırdak Yaralanması ve Sonrası Meydana Gelen Diz Kireçlenmesi Önlenebilir mi?” oldu.

Diz eklemindeki kıkırdak hasarının; ön çapraz bağ yaralanması, spor yaparken ortaya çıkan sakatlıklar gibi travmalar sonucu meydana geldiğini ifade eden Doç. Dr. Mehmet Arıcan, belirtilerin genç hastalarda ağrı, şişlik, dizde boşa gitme hissi ve dizde takılma; yaşlı hastalarda ise oturup kalkarken ağrı ve gece ağrısı şeklinde olduğunu dile getirdi.

Diz kapağı kıkırdak zedelenmesi

Eğer kıkırdak hasarının tedavi edilmezse, ilerleyen evrede kireçleme oluştuğu ve artık geriye dönüşün olmadığı konusunda uyarılarda bulunan Doç. Dr. Arıcan, bu hastalıkların oluşmaması adına bilinçli spor yapmanın önemine vurgu yaptı.

Kıkırdağın iki düşmanının kilo ve sigara olduğuna dikkat çeken Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, kıkırdak hasarı ve diz kireçlenmesi tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler paylaşarak bireylerin dizdeki hasarın tedavisi ve rehabilitasyon sonrası tekrar spor yapabildiklerini sözlerine ekledi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde birçok tedavi yöntemini başarıyla uyguladıklarını, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden hasta kabul ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Mehmet Arıcan, dinleyicilerden gelen soruları yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı.

Kulak kıkırdak delinmesi

Uzmanlar, kulak deldireceklerin önce bir uzmana müracaat etmesi gerektiğini ve uzman olmayan kişilere kulaklarını deldirmemesi gerektiğini ve kulakta insan vücudunun yansıması olan 65 nokta bulunduğu, kulak delinirken bu noktaların zarar görmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

Sarmal adı verilen kulak deldirme yeri, direk kıkırdak bölgesinde yer almaktadır. Bu bölge direk kıkırdak bölgesinde olduğu için yöntemlerle kulak deldirme işlemi uygulanır. Bu nedenlerden dolayı daha fazla baskıya ihtiyaç duyar ve acı hissi diğer kulak deldirme bölgelerine göre daha fazla olur. Uzmanlar uyarıyor; Kulak delinmesi sırasında vücuttaki bu noktalar zarar görürse, o noktaların hükmettiği organlarda da ağrı görülür.

 

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