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Aktüel KİK: Macron'un İslam hakkındaki açıklamaları nefret kültürünü artırıyor
Aktüel

KİK: Macron'un İslam hakkındaki açıklamaları nefret kültürünü artırıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:46:54 -
KİK: Macron'un İslam hakkındaki açıklamaları nefret kültürünü artırıyor

İSTANBUL (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam hakkındaki sorumsuz açıklamalarının halklar arasında nefret kültürünü artırdığını" belirtti.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Konseyin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, şunları kaydetti:

"Hoşgörü ve kültürler ile dinler arasındaki diyaloğu güçlendirmeye yönelik çabalara odaklanılması gereken bir zamanda, bu tür reddedilen açıklamalar ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren görüntülerin yayınlanması çağrısı yapılıyor."

Dünya liderlerini, düşünürleri ve fikir sahiplerini "İslamofobinin esaretine düşmek yerine öfkeye neden olacak, dinleri ve dini sembolleri küçümseyen nefret söylemini reddetmeye ve Müslümanların duygularına saygı göstermeye" çağıran Hacraf, "Macron'un İslam ve Müslümanlar hakkındaki sorumsuz açıklamaları, halklar arasında nefret kültürünü daha da yayıyor." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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