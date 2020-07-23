Kiğılı’dan efsane takım elbise kampanyası
Yeni sezon ürünlerinde teknolojiyle tasarımı buluşturan Kiğılı, şıklığı ve konforu bir arada yaşatan, terletmeyen, ütü gerektirmeyen nano teknoloji ile doğal kumaş ferahlığı yaşatan tercihleri erkeklerin beğenisine sundu.
Kiğılı, şimdi bir takım elbise alana ikinci takım elbise bedava kampanyası başlattı. Kiğılı’ın yeni sezon hit parçalarından oluşan yumuşak dokulu nefes alma özelliğine sahip gömlekleri ve farklı alanlara uyum sağlayabilen kanvas pantolonları şıklığın yanı sıra konforu da garantiliyor.