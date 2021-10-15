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Ekonomi Kiğılı kış koleksiyonunu dijital desenler domine ediyor
Ekonomi

Kiğılı kış koleksiyonunu dijital desenler domine ediyor

Erkek giyim markası Kiğılı’nın hazırladığı kış koleksiyonu, dijital desenlerle öne çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 16:54:00 -
Kiğılı kış koleksiyonunu dijital desenler domine ediyor

Koleksiyon, sürdürülebilir üretim anlayışının hakim olduğu temalarla şekilleniyor. Koleksiyonda geri dönüştürülmüş ipliklerle üretilen gömlekler, örme grubu atıklarından dolgu elyaflı montlar, doğal lifler içeren pantolonlar var.

Tek veya iki zıt renk ya da belirgin desenlerden oluşan monokrom tarzının inceliklerinin ele alındığı sezonda ‘Monomalist’ detaylar Kiğılı’da kendine yer ediniyor. Ceketlerde, kazaklarda, paltolarda, örme gömleklerde, ipli pantolonlarda sıklıkla kullanılan siyah, beyaz ve kırmızı renkler ön planda. Minimalizme nihai bir bakışla daha temiz, daha keskin çizgiler sunan yeni sezona rahat fitler ve örme kumaş pantolonlar damga vuruyor. ‘Fash-Luxe’ temasıyla erkek giyim modasının temel tonları haki, bordo, kiremit, petrol, hardal renklerinin yansıtıldığı kruvaze yelek, ceket, pantolon, gömlek ve hırkalar erkeklerin vazgeçilmezlerinden. ‘New Normal’ temasında ise antik tarzlar dijital gelecekle harmanlanıyor. Temada doğal ve nostaljik trendler doygun sıcak tonlarla tanımlanıyor.

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