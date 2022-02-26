Kiev'de sivillerin yaşadığı apartman böyle vuruldu
Rusya'nın işgali altında olan Kiev'de sivillerin yaşadığı bir apartmanın bombalanma anı kameralara yansıdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hafta başında yaptığı ulusa sesleniş konuşması sonrası başlayan Rus ordusunun Ukrayna'yı işgali sürüyor. Savaşın 3. gününde gece gündüz bombalanan başkent Kiev'de ise büyük bir direniş mücadelesi verilirken bölgeden gelen görüntüler endişe veriyor.
Ukrayna halkının sosyal medyada paylaştığı son görüntülerde Rus ordusunun sivil halkı hedef almaya devam ettiği görüldü. Paylaşılan bir görüntüde Rus ordusunun sivil halkın yaşadığı apartmanları vurduğu anlar yer aldı.