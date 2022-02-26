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Dünya Kiev'de sığınakta bir bebek doğdu
Dünya

Kiev'de sığınakta bir bebek doğdu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombardımandan kaçarak sığınağa saklanan bir kadın doğum yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 12:31:40 - 2022-02-26 12:31:40
Kiev'de sığınakta bir bebek doğdu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor.

Bugün itibarıyla savaşın 3'üncü gününe girildi.

Ülkede gece gündüz patlama ve siren sesleri yükselirken, başkent Kiev'den bir doğum haberi geldi.

Sığınakta bekleyen kadın doğum yaptı

Bombardımandan sığınağa kaçanlar arasında olan hamile bir kadının doğum sancıları başladı. Etraftakilerin hemen yardıma koşmasıyla gerekli koşullar oluşturuldu ve doğum gerçekleştirildi.

Kiev Metrosu Başkan Yardımcısı Natalya Makagon tarafından yapılan açıklamada, "Bebek sığınak olarak kullanılan metrolarda değil başka bir sığınakta doğdu. Bu her koşulda aile için bir mutluluk anıdır" ifadeleri kullanıldı.

Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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