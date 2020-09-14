  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kiev Yunus Emre Enstitüsünde yeni dönem kayıtları başladı
Aktüel

Kiev Yunus Emre Enstitüsünde yeni dönem kayıtları başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:51:27 -
Kiev Yunus Emre Enstitüsünde yeni dönem kayıtları başladı

KİEV (AA) - Ukrayna'da Kiev Yunus Emre Enstitüsü yüz yüze eğitim için yeni dönem kayıtlarını almaya başladı.

Enstitüden alınan bilgiye göre, 2020 Bahar Dönemi Türkçe kursları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 17 Mart'tan itibaren haziran ayı sonuna kadar çevrim içi olarak devam etti.

Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre, Kiev Yunus Emre Enstitüsü salgın önlemleri alınarak yüz yüze eğitim için kayıt almaya başladı.

Yeni başlayacak kursiyerler için 17 Eylül'de sabah ve akşam olmak üzere ücretsiz seviye tespit sınavı yapılacak ve 28 Eylül'de salgın önlemleri alınarak yüz yüze eğitime başlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar
Dünya

Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar

Avrupa ülkesi Ukrayna’da dünya basınına bomba gibi düşen açıklama yapıldı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in darbe ile indirileceği söyle..
AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu
Siyaset

AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yapılan son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ünal, partinin oyunun yüzde 42, Cumhurbaşk..
Akıllara durgunluk veren kaza! İkiye bölünen araçtan sağ çıktı
Yerel

Akıllara durgunluk veren kaza! İkiye bölünen araçtan sağ çıktı

Zonguldak'ta yol kenarındaki ağaçlara çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü korkunç kazadan sağ olarak kurtuldu.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı