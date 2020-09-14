Kiev Yunus Emre Enstitüsünde yeni dönem kayıtları başladı

KİEV (AA) - Ukrayna'da Kiev Yunus Emre Enstitüsü yüz yüze eğitim için yeni dönem kayıtlarını almaya başladı.

Enstitüden alınan bilgiye göre, 2020 Bahar Dönemi Türkçe kursları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 17 Mart'tan itibaren haziran ayı sonuna kadar çevrim içi olarak devam etti.

Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre, Kiev Yunus Emre Enstitüsü salgın önlemleri alınarak yüz yüze eğitim için kayıt almaya başladı.

Yeni başlayacak kursiyerler için 17 Eylül'de sabah ve akşam olmak üzere ücretsiz seviye tespit sınavı yapılacak ve 28 Eylül'de salgın önlemleri alınarak yüz yüze eğitime başlanacak.