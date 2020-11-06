  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kiev Belediye Başkanı yeniden eski dünya şampiyonu boksör Kliçko oldu
Aktüel

Kiev Belediye Başkanı yeniden eski dünya şampiyonu boksör Kliçko oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:57:49 -
Kiev Belediye Başkanı yeniden eski dünya şampiyonu boksör Kliçko oldu

KİEV (AA) - Ukrayna'da düzenlenen yerel seçimlerde, Kiev Belediye Başkanlığına, ilk turda oyların yüzde 50,52'sini alan eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Vitaliy Kliçko yeniden seçildi.

Kiev Bölge Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, 2014'ten beri bu görevi yürüten "Vuruş" (UDAR) partisinden Kliçko, 365 bin 116 kişinin oyunu alarak tekrar seçimlerin galibi oldu.

Seçimde, "Yaşam için Muhalefet Platformu" partisinden Aleksandr Popov 68 bin 757, diğer aday Sergey Pritula ise 56 bin 900 oy aldı.

Ukrayna'da belediye başkanlığı için bir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda, en yüksek oy alan iki aday arasında ikinci bir seçim düzenleneceği için bazı şehirlerde farklı tarihlerde ikinci tur oylamalar yapılacak.

Ukrayna halkı, yerel yöneticilerini seçmek için 25 Ekim'de oy kullanmıştı.

Ayrıca yerel seçimlerde, ülkenin temel sorunlarına ilişkin vatandaşların görüşünü almak için 5 soruluk bir anket gerçekleştirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’de ortalık toz duman! Gizli servis Biden için harekete geçti
Dünya

ABD’de ortalık toz duman! Gizli servis Biden için harekete geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim yarışı kıyasıya devam ederken gizli servisin Joe Biden'a koruma takviyesi gönderdiği ortaya çıktı...
Trump'ın oğlu tehdit etti! 'Trump savaşacak'
Dünya

Trump'ın oğlu tehdit etti! 'Trump savaşacak'

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald John "Don" Trump Jr. Georgia'da yaptığı açıklamada seçimlerin adil olmadığını ve hile yapıldığını be..
Türk SİHA’larına karşı bunu da yaptılar! Ermeni lobisi kudurdu
Gündem

Türk SİHA’larına karşı bunu da yaptılar! Ermeni lobisi kudurdu

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan ve işgalci Ermeni ordusunun kabusu olan T..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay