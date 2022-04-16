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Dünya Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu
Dünya

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Darnitskiy semtinin Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 11:17:00 -
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu

Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Kiev bombalandı. Şehrin eteklerindeki Darnitskiy semtinde patlamalar oldu. Kurtarma ve sağlık ekipleri şu anda olay yerinde. Mağdurlarla ilgili bilgiler netleştiriliyor." bilgisini verdi.

Kievlilerden hava saldırısı uyarılarını dikkate almalarını isteyen Kliçko, kenti terk eden sakinlere henüz dönmemeyi ve daha güvenli bölgelerde kalmayı tavsiye etti.

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