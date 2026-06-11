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Gündem Kıdemli trol Nasuh, raporlu sapkın Barbaros'un kardeşi çıktı! Bana abini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim!
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Kıdemli trol Nasuh, raporlu sapkın Barbaros'un kardeşi çıktı! Bana abini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim!

Yeniakit Publisher
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Kıdemli trol Nasuh, raporlu sapkın Barbaros'un kardeşi çıktı! Bana abini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim!

Özgür Özel tarafından yakasına CHP rozeti takılan asker emeklisi kıdemli troll Nasuh Bektaş, Türk milletine küfür ve hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren tescilli eşcinsel Barbaros Şansal ile abi- kardeş olduklarını itiraf etti. Sosyal medyada yorum yağan paylaşımın altına yapılan yorumlarda “Ülkeye zerre faydasız iki tip, al birini vur ötekine” ve “Abisi simit olanın, kardeşi susamlı simit olur…” ifadeleri öne çıktı.

Kıbrıs’ta paylaştığı “yeni yıl” mesajı(!)nda; “2017 hepinize girsin” (…) 'B.knda boğul Türkiye' sözleriyle Türk milletine hakaret eden kırmızı pantolonlu terzi Barbaros Şansal’ın Gata Psikoloji Kliniği tarafından konulan psikosomatik bozukluk, yani "homoseksüel" teşhisi gerekçesiyle askere alınamadığı ortaya çıkmıştı… Şimdi de Özgür Özel'in rozet taktığı asker eskisi kıdemli troll Nasuh Bektaş, raporlu sapkın Şansal’ın abisi olduğu ortaya çıktı.

CANIM ABİMM!

Trol Bektaş’ın sosyal medya hesabından “Canım abim” notuyla paylaştığı ikilinin fotoğrafına yorum yağdı. Kullanıcıların tepki gösterdiği ikilinin fotoğrafına yapılan yorumlarda “Bana abini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim“, “Abisi simit olanın, kardeşi susamlı simit olur”, “Ülkeye zerre faydasız iki tip, al birini vur ötekine!”, “Ana bir baba ayrı gardaşlar herhalde.” İfadeleri öne çıktı.  

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