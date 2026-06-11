Kıdemli trol Nasuh, raporlu sapkın Barbaros'un kardeşi çıktı! Bana abini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim!

Kıbrıs’ta paylaştığı “yeni yıl” mesajı(!)nda; “2017 hepinize girsin” (…) 'B.knda boğul Türkiye' sözleriyle Türk milletine hakaret eden kırmızı pantolonlu terzi Barbaros Şansal’ın Gata Psikoloji Kliniği tarafından konulan psikosomatik bozukluk, yani "homoseksüel" teşhisi gerekçesiyle askere alınamadığı ortaya çıkmıştı… Şimdi de Özgür Özel'in rozet taktığı asker eskisi kıdemli troll Nasuh Bektaş, raporlu sapkın Şansal’ın abisi olduğu ortaya çıktı.

CANIM ABİMM!

Trol Bektaş’ın sosyal medya hesabından “Canım abim” notuyla paylaştığı ikilinin fotoğrafına yorum yağdı. Kullanıcıların tepki gösterdiği ikilinin fotoğrafına yapılan yorumlarda “Bana abini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim“, “Abisi simit olanın, kardeşi susamlı simit olur”, “Ülkeye zerre faydasız iki tip, al birini vur ötekine!”, “Ana bir baba ayrı gardaşlar herhalde.” İfadeleri öne çıktı.