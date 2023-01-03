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Ekonomi Kıdem tazminatı tavanı değişti! İşte yeni ücret
Ekonomi

Kıdem tazminatı tavanı değişti! İşte yeni ücret

Memurlara yapılacak zam oranının açıklanması sonrası kıdem tazminatı da değişti. İşte yeni rakam.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 23:26:00 -
Kıdem tazminatı tavanı değişti! İşte yeni ücret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıklamasıyla kıdem tazminatı tavanı da değişti. 2022'nin ikinci yarısında 15 bin 371 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 2023'te 19 bin 213 TL'ye yükseldi.

Memur ve emekli zammının yüzde 25 olarak açıklanmasının ardından kıdem tazminatında da bir değişiklik oldu. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda.

Tavan 19 bin TL'yi aştı

Kıdem tazminatı tavanı 2022'nin ikinci yarısında 15 bin 371 lira olarak uygulandı. 2023 yılında ise kıdem tazminatının tavanı 19 bin 213 TL'ye yükseldi.

Kıdem tazminatı hesaplama

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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