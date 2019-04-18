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Kıdem tazminatı nasıl olacak? En son kıdem tazminatı haberleri son dakika

Son dakika kıdem tazminatı haberleri. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kıdem tazminatıyla ilgili olarak,”Tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla herkesin mutlu olacağı bir çözümü bulacağımızı vurgulamak isterim." dedi. Peki son dakika Kıdem tazminatında kim ne söylüyor? Kıdem tazminatında son haberler.

18 Nisan 2019 Perşembe 12:12
Kıdem tazminatı nasıl olacak? En son kıdem tazminatı haberleri son dakika

Son dakika kıdem tazminatı haberleri. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kıdem tazminatıyla ilgili olarak,”Tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla herkesin mutlu olacağı bir çözümü bulacağımızı vurgulamak isterim." dedi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kıdem tazminatıyla ilgili açıklama yaptı. Selçuk şunları kaydetti: "En çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşleri ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması. Tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla herkesin mutlu olacağı bir çözümü bulacağımızı vurgulamak isterim."

Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı tavanı 2019, kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Bu soruların cevabı haberimizde. Kıdem tazminatı hakkı işçilere tanınmış bir haktır. Bu kapsamda 4/a’lılar, yani eski adıyla SSK’lılar var. Borçlar Kanunu’na tabi olarak çalışan işçiler hariç tüm işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor. Diğer yandan, Bağ-Kur’luların ve memurların kıdem tazminatı alma hakları yok. Basın İş ve Deniz İş Kanunu’na tabi çalışan gazetecilerin ve gemi adamlarının da kıdem tazminatı hakları söz konusu.

Son dakika Kıdem tazminatında kim ne söylüyor

Kıdem tazminatı konusunda gerek işçi gerekse de işveren kesiminin temsilcileri arasında önemli görüş ayrılıkları bulunuyor. Türk-İş ve Hak-İş hak kaybı olmaması konusunda fikir birliğine varırken, yeni sistem konusunda farklı görüşü savunuyor.

Türkiye’nin en büyük işçi örgütü olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), söz konusu düzenlemeye karşı eyleme hazırlanıyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada, bu yılki 1 Mayıs’ın temasının kıdem tazminatı olmasını ve kutlamaların da Türkiye’de en yoğun örgütlü işçinin çalıştığı Kocaeli’de yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Türk-İş, yeni sistem yerine sadece kıdem tazminatını alamayanlarla ilgili mevzuat düzenlemesi yapılmasını isterken, Hak-İş herkesin kıdem tazminatını alabileceği kapsamlı bir düzenlemenin yapılabileceğini belirtiyor.

Mevcut kıdem tazminatı sisteminin sorunları çözmediğini vurgulayan Hak-İş, fon sistemine geçilmesi halinde ise bunun devlet güvencesinde olması gerektiğini, DİSK ise kıdem tazminatını tartışmaya açmanın, işçilerin aleyhine olduğunu savunarak, fon sisteminin, hak kayıpları anlamına geleceğini ileri sürüyor.

 

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 12:12
  1. Kocaeli
  2. Kıdem tazminatı nasıl olacak?
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