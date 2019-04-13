Kıdem tazminatı kesintisi geri nasıl alınır? Kıdem tazminatı başvuruları nasıl ve nereye yapılır?

Kıdem tazminatından kesilen gelir vergisi 27 Mart 2018 tarihinden önce işten ayrılanlara iade ediliyor. Kıdem tazminatı gelir vergisi iadesi sayesinde çalışanların kıdem tazminatında yapılan vergi kesintisi iade edilecek. Kıdem tazminatı kesintisini geri almak için ne yapılmalı? sorusuna ilişkinKıdem tazminatı vergi iadesi için başvuru yapmak gerekiyor. Kıdem tazminatı kesintisi geri nasıl alınır?

Kıdem tazminatı vergi iadesi ödemeleri başladı mı? Kıdem tazminatı ödemelerine ilişkin son dakika haberleri. Hazine ve Maliye bakanlığı 27 Mart 2018'de yaptığı bir düzenleme ile karşılıklı anlaşma sonucu verilen ücretten gelir vergisi iadesi yapılmasına karar vermiş ve bu haksızlığı gidermişti.

Uzmanlar kıdem tazminatından kesilen gelir vergisi iadesinine ilişkin, bir haksızlığın giderildiğini söylüyorlar. Uzmanlar “İş verenle işçi arasında karşılıklı fesih durumlarında ödenen para üzerindeki vergi, kıdem tazminatı olarak sayılmadığı için tartışmalı bir konuydu. Hazine ve Maliye tarafından yapılan bu düzenleme ile bir haksızlık giderilmiş oldu” değerlendirmesinde bulunuyorlar.

27.03.2018 tarihinden önce işten karşılıklı anlaşarak ayrılan kimi vatandaşlar yapılan düzenleme sonrası ödenen tazminatlardan kesilen vergilere ilişkin dava açmışlardı. Bugün yapılan bir düzenleme ile bu davalarından vazgeçen vatandaşlara gelir vergisi kesintileri iade edilecek. Dava açmamış olanlar ise yetkili vergi dairelerine başvurarak düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde ücretlerini geri alabilecekler.

Kıdem tazminatı iadesi için nereye başvurulacak?

Vergi iadesi için mahkemeye gitmeye gerek yok, ilgili vergi dairesine başvurmak yeterli. Verginin kesildiği tarihten sonra en geç 5 yıl içinde başvurulması gerekiyor. Vergi Usul Kanununa göre vergide zaman aşımı vergiyi doğuran işlemi izleyen takvim yılından itibaren beş yıl sonra doluyor. Bu süre aşılsa dahi daha önce vergi iadesi için dava açanlar açısından zaman aşımı işlemiyor. Zaman aşımı 2019’dan geriye doğru hesaplanacak.

Kimler kıdem tazminatı vergi iadesini alacak?

Düzenlemeden 27 Mart 2018’den önce işten anlaşarak ayrılanlar yararlanacak. İşten karşılıklı sözleşme ya da ikale sözleşmesi ile ayrılan vergi iadesine hak kazanacak. Son 5 yılda işinden anlaşmalı olarak ayrılanları kapsıyor. Yıllık tavanı aşmayan kıdemde vergi kesilmediği için iade olmayacak.

27 Mart 2018 tarihi milat kabul edilecek, beş yıllık zaman aşımı o tarihte başlamayacak. Vergi iadesi için dava açanlar açısından zaman aşımı işlemiyor. Zaman aşımı 2019’dan geriye doğru hesaplanacak. Daha önce hiç dava açmayıp bu yıl dilekçe verenler en fazla 2014’e kadar olan dönem için iade alabilir. Kıdem, ikale sözleşmesinde belirlenen miktar arttıkça ve vergi dilimi yüksek ise alınacak vergi iadesinin tutarı daha da yüksek olacak. 15 yıldır aynı işyerinde çalışıp Aralık 2017’de 200 bin lira tazminatla ayrılan işçi 24 bin lira alacak.

2019 Kıdem tazminatı tavanı hesaplama en son durum nedir?

Milyonlarca çalışan kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Çalışanlar kıdem tazminatı düzenlemesinde şu anki hakların korunup korunmayacağı en çok merak edilen konu. Bu konuda gelen ilk mesaj taraflar arasında mutabakat aranacağı ve kazanılmış hakların korunacağı yönünde. Kıdem tazminatı; işçinin, iş akdinin haklı nedene dayanmaksızın yada geçerli nedenle feshi durumunda her kıdem yılı karşılığı ortalama otuz günlük brüt ücrete karşılık gelecek şekilde hak kazandığı bir tazminat türüdür. Peki Yeni kıdem tazminatı reformu son dakika şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm paydaşların katılımı ile kıdem tazminatı reformunu gerçekleştireceklerini, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre kıdem tazminatı fonu kurulacağını söylemişti. Düzenleme SSK'lı 15 milyon kişi ile 2 milyon işvereni ilgileniyor. Düzenlemeyle ilgili henüz ortada taslak olmasa da işçi ve işverenin rızasının aranacağı belirtiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı “Kıdem Tazminat Fonu” uygulaması, işçi kesiminde sert tepkiye neden oldu. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "İşsizlik fonunu işveren fonuna çevirdiler. Aynı talanı kıdem tazminatı için de yapmaya çalışıyorlar" dedi.