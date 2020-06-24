Kıdem tazminatı için bilim kurulu formülü

Son 10 yıldır gündeme her geldiğinde, özellikle işçi sendikalarının tepkisine sebep olan kıdem tazminatı fonu için, ekonomi yönetimi yeni bir model arayışına girdi. COVID-19 döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından akademisyenlerden oluşan ve yönetime tavsiye niteliğinde kararlar alan Bilim Kurulu'nun benzeri kıdem tazminatı için kuruluyor. Dünya Gazetesi’nden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sosyal tarafları bir araya getirdiği toplantıda, Kıdem Tazminatı Fonu ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili akademisyenlerden meydana gelen bir Bilim Kurulu oluşturulması öngörüldü.



İşçi ve işveren tarafı kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta görüşmüştü.

Senaryolar üzerinde çalışacaklar

Buna göre, işçi sendikaları, işveren sendikaları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önereceği akademisyen ve hukukçulardan oluşan bilim kurulu, kıdem tazminatı ve tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili gündeme gelen senaryolar üzerinde çalışarak ortak bir metin oluşturmaya çalışacak. Bu metin, üzerinde son çalışmalar yapıldıktan sonra TBMM gündemine sunulacak. Kaynaklar, kıdem tazminatı fonunu da içeren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin de benzer bir yöntemle tarafların uzlaşısıyla gündeme getirilmesinin öngörüldüğünü aktardılar.