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Kıdem tazminatı alma şartları 2018 iş kanunu

İşveren tarafından 4857 Sayılı İş Kanunun 17 inci Maddesi gereğinde çalışanın sözleşmesinin feshedilmesi halinde Kıdem Tazminatı ödenir. Kimler kıdem tazminatı alabilir? Hangi koşullarda kıdem tazminatı ödenir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Daha bunun gibi pekçok soruların cevabı her çalışan tarafından merak ediliyor. Peki kıdem tazminatı hangi durumlarda alınır? Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatını kimler alır? Kıdem tazminatı alma şartı?

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:47
Kıdem tazminatı alma şartları 2018 iş kanunu

İşveren tarafından 4857 Sayılı İş Kanunun 17 inci Maddesi gereğinde çalışanın sözleşmesinin feshedilmesi halinde Kıdem Tazminatı ödenir. Kimler kıdem tazminatı alabilir? Hangi koşullarda kıdem tazminatı ödenir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Daha bunun gibi pekçok soruların cevabı her çalışan tarafından merak ediliyor. Peki kıdem tazminatı hangi durumlarda alınır? Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatını kimler alır? Kıdem tazminatı alma şartı?

15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar da kıdem tazminatı alabilirler. Ancak bu haktan sadece 8.9.1999 tarihinden ence sigortalı olanlar yararlanabiliyor. Peki çalışma hayatı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında gelen kıdem tazminatının hangi hallerde alınabileceğine. Kıdem tazminatında birinci şart, işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanların hiçbir şart altında kıdem hakkı olmuyor. İkincisi, işveren tarafından işten çıkarılmış olmak. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurup emekli olanlar da tazminat alabiliyor. Altını bir kere daha çizeyim, kendi isteği ile istifa edenler tazminata hak kazanamıyor.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 12:47
  1. Kimler kıdem tazminatı alabilir?
  2. Hangi koşullarda kıdem tazminatı ödenir?
  3. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
  4. Kıdem tazminatı alma şartları 2018 iş kanunu

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