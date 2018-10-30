Kıdem fonunda neler değişecek? Çalışanların gözü bu düzenlemede

Uzun süredir hükümetin gündeminde olan ancak işçi ve işveren sendikalarının anlaşamaması üzerine askıya alınan kıdem tazminatı fonu, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer aldı. Bireysel hesaba dayalı fonun 2019 Aralık ayında devreye girmesinin öngörüldüğünü kaydeden sosyal güvenlik uzmanları, bu sayede önemli bir sosyoekonomik talebin karşılanacağı; çalışanların mağdur olmalarının önüne geçileceği görüşünde. SGK’nın kıdemli uzmanlarından gazeteci-yazar Resul Kurt, kıdem tazminatının işçinin işyerine sadakatle hizmetinin ödülü olduğunu belirtti.

Toplumla mutabakat için geri sayım

Tazminatı teminat altına alacak çalışmalara ağırlık verildiğinin altını çizen Kurt, “Bu çerçevede kamuoyu yoklamalarından yararlanılacak, sivil toplum örgütleri ile görüşülecek, toplumsal mutabakatın sağlanmasının ardından kıdem fonu oluşturulacak” dedi.

Kıdem fonunun önemli bir yaraya merhem olacağını dile getiren Kurt, şunları söyledi: “Şu aşamada istifa edenler veya yıllarca güvenlik, temizlik işlerinde çalışıp ihale bitimi kıdem tazminatlarını alamayanlar hak kayıpları ile karşı karşıya kalıyor. Yıllarca çalışıp işverenin iflası ve benzeri nedenlerle kıdem tazminatından mahrum olanların sayısı da azımsanmayacak miktarda. Kıdem tazminatı fonu ile bu sorunlar aşılacak.

Yaraya merhem olacak

Fonun devreye girmesi halinde işçilerin yürürlük tarihine kadar olan kıdemlerinden işveren sorumlu tutulacak. Sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde sona erdiğinde işveren, kıdem tazminatını kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan süre için ancak işçinin işten ayrılırken ki son ücreti üzerinden ödeyecek. İlk defa veya yeniden işe alınan işçiler ile işyerinde çalışmakta olanların yürürlük tarihinden sonraki hizmet sürelerine ilişkin kıdem tazminatları fondan karşılanacak.

Kıdem fonu şart oldu

Kıdem tazminatının aylık işçi maliyetleri içerisindeki yerinin yüzde 8 olduğuna dikkat çeken Kurt, “Bu, önemli ve ağır yükü ortadan kaldırmak için kıdem fonu getirilmelidir” diye konuştu.

Kimlere ödeme yapılacak?

Kurt, kıdem tazminatı fonu ile ödeme yapılacak kişileri şöyle sıraladı:

-Bağlı oldukları kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı bağlanması yahut toptan ödeme almak amacıyla hizmet akitlerini feshetmeleri halinde,

-İşverence hizmet akdinin feshedilmesi durumunda işçinin hak kazandığı yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı veya toptan ödeme almak amacıyla ilgili kuruma veya sandığa başvurması halinde,

-Adına en az 10 yıl fona prim ödenen işçinin isteği halinde,

-İşçinin ölümü halinde kanuni mirasçıları, kıdem tazminatına hak kazanırlar.

Memura yetenek testi geliyor

-Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Programı’nda pek çok projeye ve hedefe değiniliyor. Bu projeler ve hedefler ana hatları ile şu şekilde:

-Kamu sektöründe çalışanlar için yetenek ölçümü çalışmaları yürütülecek, ödül ve performans sistemleri getirilecek.

-İşsizlik Sigortası Fonu varlığı 2019’da 148,5 milyar lirayı bulacak.

-Kreşler için özel sektöre teşvikler sunulacak.

-Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü artışının devamlı olmasına odaklanılacak.

-Yurt dışındaki nitelikli araştırmacıların Türkiye’de çalışmasının önünü açacak adımlar atılacak.

-Yerlileştirilecek ürünler belirlenecek.

-Döviz kurlarında aşırı oynaklık durumunda satım ihaleleri yapılacak, spekülatif davranışlarla karşılaşılması halinde piyasaya doğrudan müdahale edilecek.

-Kamuda araç ve lojman tasarrufu devam edecek.

-Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecek.