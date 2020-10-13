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Spor Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Çanakkale ayağı 17 Ekim'de yapılacak
Spor

Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Çanakkale ayağı 17 Ekim'de yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-13 20:50:18 -
Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Çanakkale ayağı 17 Ekim'de yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2020 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Çanakkale ayağının 17 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3, 4 ve 5'inci dan sınavları 17 Ekim Cumartesi günü Çanakkale GSİM Anafartalar Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.

Ayrıca, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı, sınav alanına maskesiz ile HES kodu olmadan girilmeyeceği ve sosyal mesafe kurallarına uyulacağı belirtildi.

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