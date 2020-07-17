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Yerel

Kıbrıs'tan acı haber: Şehidimiz var

KKTC'de askerlik görevini yapan Mutlu Kartiz, beyin kanaması geçirerek şehit düştü.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:48:00 -
Kıbrıs'tan acı haber: Şehidimiz var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askerlik görevini yapan Mutlu Kartiz, çamaşırhanede ayağının kaymasıyla düşerek beyin kanaması geçirdi ve şehit oldu.

Şehidin acı haberi Muğla’nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesinde ikamet eden ailesine ulaştı. Acı haberi Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve Muğla Alay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu aileye iletti.

Acı haberi alan aile yakınlarına sağlık ekipleri müdahale ederken şehidin Ortaköy’deki evine Türk bayrağı çekildi. 23 yaşındaki Kartiz'in çamaşırhanede ayağının kaymasıyla düşerek beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

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