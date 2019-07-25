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Kıbrıs'ta sıcak gelişme! Türkler bölgeye girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti, 1974'ten beri kapalı olan Maraş'ın geleceğini yakından ilgilendiren envanter çalışması için hazırlık yapan ekibi bugün bölgeye gönderdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:20
Kıbrıs'ta sıcak gelişme! Türkler bölgeye girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, 1974'ten beri kapalı olan ve "HayaletŞehir" olarak bilinen Maraş'ın açılması için çalışmalara hız verdi. Maraş'ın geleceğini yakından ilgilendiren envanter çalışması için hazırlık yapan ekip bugün bölgeye giriş yaptı.

1974'ten sonra bölgeye ilk kez giriş yapacak olan çalışma ekibine KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay başkanlık etti. Özersay, ilk gün incelemesiyle ilgili açıklama yaptı.

"45 yıl aradan sonra bir ilk"

Bakan Özersay, "Bu sabahtan itibaren Kapalı Maraş Envanter Komisyonu bölgeye girerek saha çalışmasına başlamış durumdadır" diyen Özersay, "45 yıl aradan sonra bu denli geniş bir heyet ilk kez kapalı Maraş'ta inceleme ve çalışma yapmaya başladı. Masa başı çalışmalarımıza paralel olarak, arazide incelemelerimizi önümüzdeki günlerde farklı kurumlarından ekibe eklenecek uzman arkadaşlarımızın da desteği ile teknik komite düzeyinde de sürdüreceğiz" dedi.

Özersay şöyle devam etti:

"Hükümet olarak Kapalı Maraş konusunda laf olsun diye bir karar almadığımızı, aldığımız karar doğrultusunda çalışmalarımızı ciddiyetle sürdüreceğimizi ve statükonun sembolü haline dönüşen bu bölgeye dair açılımları hayata geçirmeye kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyorum. Burası hem Mağusa, hem Maraş hem de genel anlamda Kıbrıs için yeni bir soluk olabilir, olmalıdır da. Kavurucu sıcağa, güneşe rağmen çalışmalara katılan başta komisyon üyeleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:20
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  2. KKTC
  3. Kudret Özersay

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