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Dünya Kıbrıs'ta önemli gelişme! Rumlar ile anlaşma yapıldı
Dünya

Kıbrıs'ta önemli gelişme! Rumlar ile anlaşma yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rumlar arasında Birleşmiş Milletler eşliğinde 5G sinyallerinin kullanılması konusunda anlaşma yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 16:41:00 -
Kıbrıs'ta önemli gelişme! Rumlar ile anlaşma yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in, Ada genelinde 5G sinyallerinin kullanılması konusunda anlaştığı bildirildi.

 

Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Barış Gücü Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, Yayıncılık ve Telekomünikasyon Teknik Komitesi tarafından iki yıldır sürdürülen yoğun çalışmalar neticesinde, Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Anastasiadis'in Adada 5G sinyallerin tanıtılmasına imkan sağlayacak anlaşmayı onayladığı duyuruldu.

Anlaşma uyarınca, Avrupa Birliğinin de desteğiyle televizyon verici frekansları 700 megahertz (MHz) bandından çıkarılarak analogdan dijital yayına geçirilecek, eski 700 MHz'lik frekans bandı da 5G mobil hizmetlere ayrılacak.

Söz konusu anlaşma, KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Kıbrıs Rum Müzakerecisi Andreas Mavroyannis ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışman Yardımcısı Elizabeth Spehar tarafından imzalandı.

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