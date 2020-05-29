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Yaşam

Kıbrıs’ta ilginç adım! ‘Virüs kaparsan bedava’

Turizmde salgın nedeniyle mücadele veren Kıbrıs'ta, Haziran ayında açılması planlanan turizm sektörüne yönelik, "Tatile gel, virüs kaparsan tedavi bedava" kampanyası başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:08:00 -

Turizmde salgın nedeniyle zarar gören Kıbrıs, uluslararası turizm şirketlerine, 'Karantina uygulanmayacak, PCR testi ve özel hastane faturaları' taahhüdünde bulundu.

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre Dışişleri, turizm ve ulaştırma bakanlarının imzalarıyla yapılan taahhütte, sadece turistlere yönelik ilk etapta 100, ilerleyen süreçte ise 220 yataklı hastanenin ayrıldığını belirtti. Taahhüde göre, turistlerin havaalanında yaptıracağı PCR testleri ve ülkede virüs kapmaları durumunda yoğun bakım ve suni solumun cihazına bağlanma da dahil tüm sağlık harcamaları devlet tarafından karşılanacak.

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