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Siyaset

Kıbrıs'ta bazı kesimler "Uşak"lık peşinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini açıklamasının ardından Rumlarla birlikte hep bir ağızdan ziyarete karşı çıkanlara Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Uluslararası Hukuk Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli sosyal medya hesabından tokat gibi cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 17:03:00 -
Kıbrıs'ta bazı kesimler "Uşak"lık peşinde

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz günü yavru vatanı ziyaret edeceğini açıklamasının ardından başta Rum kesimi olmak üzere KKTC'de bulunan bazı STK'lar ve muhalefet partileri Erdoğan'ın bu ziyaretine karşı çıkmışlardı.

Rumlar ile ağız birliği yapanlara karşı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Uluslararası Hukuk Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli, sosyal medya hesabından tokat gibi cevap verdi.

Gözügüzelli yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın Serhat Vatan ziyareti kimi kesimleri oldukça tedirgin etti. Gerçekten bu kesimlerin Anavatan Türkiye karşısında ortaya koydukları tavır utançtır. Tarihimize kara lekedir. Türk kültürünü inkardır. Adanın hakikatlerini saptırmadır. Uşaklıktır." ifadelerini kullandı.

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