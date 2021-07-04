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Siyaset Kıbrıslı Rum yöneticiler insanlıktan çıktı!
Siyaset

Kıbrıslı Rum yöneticiler insanlıktan çıktı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Güney Kıbrıs'taki Limasol yangın söndürme çalışmalarına destek verme teklifi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis tarafından yanıtsız bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 15:12:00 -
Kıbrıslı Rum yöneticiler insanlıktan çıktı!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Güney Kıbrıs Limasol'daki yangını söndürme çalışmalarına yardım desteği verme talebi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yanıtsız kaldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, dün Rum Lider Anastasiadis’i telefonla arayarak "İnsani konular en büyük hassasiyetimizdir, bu gibi durumların dini, dili, ırkı olmaz, Güney komşumuz dilerse yardıma hazırız" şeklinde kendisine açıklama yaparak geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve yangına müdahale için yardım teklifinde bulunmuştu.

Tatar’a teşekkür ederek yapılan teklifi değerlendireceklerini belirten Anastasiadis, Güney Kıbrıs’taki yangının devam etmesine rağmen yardım teklifine olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi. Yaşanan böylesi bir trajik olay karşısında Güney Kıbrıs’ın bakış açısı ve Rum liderin tutumu ‘yangın gibi olaylar siyaset üstü olaylardır’ diyen çok sayıda insanın tepkisine neden oldu.

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