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Dünya Kıbrıs Rum kesiminde skandal! Camiye saldırıldı
Dünya

Kıbrıs Rum kesiminde skandal! Camiye saldırıldı

Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camisi'ne saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 17:32:00 -
Kıbrıs Rum kesiminde skandal! Camiye saldırıldı

Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camisi'ne saldırıda bulunulduğu duyuruldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 Aralık akşamı Larnaka Büyük Camisi'ne çirkin bir saldırı gerçekleştiği belirtildi.

Saldırıda yaralanma veya can kaybının olmadığı bildirilen açıklamada, Rum polisi tarafından yürütülen soruşturmanın sonucu yakalanan 1 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, "Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İbadethanelere saldırı barışa değil, kin, nefret ve husumetin artmasına yol açar. KKTC Din İşleri Başkanlığı olarak olayın meydana geldiği yerdeki yetkilileri hem bu çirkin saldırıyı takibe hem de manevi değerlerimizin sembolleri niteliğindeki mabetleri korumakta hassasiyete çağırıyoruz." dedi.

Kıbrıs Rum kesimindeki farklı camilere daha önce de çok sayıda saldırı düzenlenmişti.

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