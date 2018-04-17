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Kıbrıs müzakereleri yine sonuçsuz!

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis, BM Barış Gücü Misyon Şefi Spear’ın ara bölgedeki resmi konutundaki yemekte bir araya geldi.

17 Nisan 2018 Salı 02:10
Kıbrıs müzakereleri yine sonuçsuz!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Rum tarafının tavrında herhangi bir değişiklik görebilmiş değiliz." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spear’ın ara bölgedeki resmi konutunda düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi üyesi bir grup ise ellerinde "Kıbrıs'ta çözüme evet" pankartları taşıyarak liderlere destek verdi.

Akıncı, yaklaşık üç buçuk saat süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Crans Montana kasabasında geçen temmuz ayında başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı'nın ardından Rum lider Anastasiadis ile ilk kez bir araya geldiğini belirterek, görüşmede, Rum liderlerle durum tespiti yapma fırsatı bulduklarını ifade etti.

- "Kıbrıs Konferansı'nda tarihi bir fırsat kaçırıldı"

"Crans Montana'daki Kıbrıs Konferansı'nda tarihi bir fırsat kaçırılmıştır." diyen Akıncı, gelinen aşamada hiçbir şeyin artık eskisi gibi olamayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde artık ucu acık bir sürecin olamayacağına işaret ederek, "Budan sonraki süreç ancak ucu açık olmayan paket çerçevesinde stratejik bir yaklaşımla ele alınabilir. Bu olabilir mi? Bunları önümüzdeki süreç gösterecektir. Rum tarafının tavrında herhangi bir değişiklik görebilmiş değiliz." dedi.

Rum liderle yaptığı görüşmede yeni bir durumun ortaya çıkmadığına belirten Akıncı, Rum Yönetimi'nin Kıbrıs konferansında hangi noktada ise o noktada durmaya devam ettiğine dikkati çekti.

- Akdeniz'deki doğal kaynakları

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafına Akdeniz'de tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin uyarılarını yaptıklarını vurgulayarak, doğalgaz konusunun her iki tarafı da ilgilendirdiğini her iki tarafın da ortak zenginliği olduğunu söyledi.

Kıbrıs müzakerelerinde güven artırıcı önlemler kapsamında açılması planlanan "Aplıç ve Derinya" kapılarının da görüşmede gündeme geldiğini aktaran Akıncı, Derinya Kapısı'nın bu yıl temmuz ayında, Aplıç Kapısı'nın ise eylül ayında açılmasının planlandığını kaydetti.

Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 02:10
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