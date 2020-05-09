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Aktüel

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de vefat eden Kıbrıs gazisi Osman Yılmaz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 18:27:41 -
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de vefat eden Kıbrıs gazisi Osman Yılmaz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ve gazi olarak memleketine dönen Osman Yılmaz, vefat etti. Düzce’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz’ın naaşı Gölyaka mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninin ardından Yılmaz’ın cenazesi, mezarlığa defnedildi. Cenaze törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, gaziler, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, Yılmaz ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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