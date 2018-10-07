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Kıbrıs Gazisi Özgür Doğan, askeri törenle uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Özgür Doğan, askeri törenle uğurlandı.

07 Ekim 2018 Pazar 19:10
Kıbrıs Gazisi Özgür Doğan, askeri törenle uğurlandı

Kıbrıs gazisi Özgür Doğan (65), geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Doğan, bugün askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi üzerine Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Kıbrıs gazisi Özgür Doğan, dün gece yaşamını yitirdi. Gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu, bugün memleketi Bursa'nın Harmancık ilçesine getirildi. Doğan'ın cenazesi, öğle vakti Çakmak Mahallesi’ndeki evine, oradan da mahalle camisine getirildi. Gazi Doğan’ın cenazesi, askeri törenle Çakmak Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarıyla, çok sayıda mahalleli katıldı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 19:10
  1. Kütahya
  2. Bursa
  3. Kıbrıs Gazisi Özgür Doğan
  4. vefat
  5. askeri tören
  6. son yolculuğuna uğurlandı

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