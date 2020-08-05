Kıbrıs gazisi Mehmet Sarı Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Sarı'nın cenazesi toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Erdemli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kocahasanlı Asri Mezarlığına getirildi.
Burada Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Köse'nin kıldırdığı namazın ardından Sarı'nın cenazesi, askeri törenle aynı mezarlıkta defnedildi.
Törene Sarı'nın ailesinin yanı sıra Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Mustafa Akgül, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Taşyaran, askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.