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Yerel Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu
Yerel

Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Özet evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 21:51:00 - 2022-07-22 21:53:03
Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sularında Doğanşehir ilçesi Yenimahalle‘de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı müstakil evde eşiyle birlikte yaşayan Mehmet Özet‘ten (70) haber alamayan yakınları durumu çiftin komşularına bildirdi. Bunun üzerine Özet’in ikametine giden komşuları, Kıbrıs gazisini hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Hayatını kaybettiği tespit edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mehmet Özet’in hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin il dışında olduğu öğrenilen Özet’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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