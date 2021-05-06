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Ekonomi Kibar Holding’e bakanlıktan ödül
Ekonomi

Kibar Holding’e bakanlıktan ödül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu yıl 35’incisi düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında “Güçlü İletişim Güvenli İşyeri İyi Uygulama Yarışması” gerçekleştirilirken, Kibar Holding, “Hep Beraber Yaşam Güvenliği” projesiyle birincilik ödülü almaya hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 21:12:00 -
Kibar Holding’e bakanlıktan ödül

Yakup Sarıçiçek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katılımıyla gerçekleşen “Güçlü İletişim Güvenli İş Yeri İyi Uygulama Yarışması” ödül töreni, salgın nedeniyle çevrim içi platform üzerinden yapıldı.

Öncü rol üstlendik

Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, “Yarım asra yaklaşan tarihimiz ve kurulduğumuz günden bu yana Kibar Grubu olarak tüm faaliyetlerimizin merkezinde önce sağlık, önce yaşam güvenliği yer aldı. İş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekliliği sağlamak adına faaliyet gösterdiğimiz hemen her sektörde öncü rol üstlendik. Bu farkındalık ve bilinçle pek çok yenilikçi proje ve uygulamayı hayata geçirirken, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uyulması gereken bir zorunluluk değil, bir yaşam biçimi ve kurum kültürü olarak benimsenmesini sağlamaya odaklandık” dedi. Kayabaşı, şunları kaydetti: “Çalışan kadromuzda farkındalığı artırmak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamanın sürekli ve etkili iletişim ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. İletişim bizim için birbirimizi anlamak ve doğru uygulama ve yöntemlerin doğru aktarımının sağlanmasıdır. Bunun için ‘Hep Birlikte Yaşam Güvenliği’ adını verdiğimiz projemizle ciddi bir adım atıyor, her zaman olduğu gibi Kibar Grubu olarak ‘biz birlikte güçlüyüz’ diyoruz.”


Yeni Akit Gazetesi
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