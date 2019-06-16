0553 313 94 23

Kibar Dış Ticaret’e TİM’den iki ödül

Kibar Holding’in grup ihracatlarını yürüten şirketi Kibar Dış Ticaret A.

16 Haziran 2019 Pazar 18:20
Kibar Dış Ticaret’e TİM’den iki ödül

Kibar Holding’in grup ihracatlarını yürüten şirketi Kibar Dış Ticaret A.Ş., Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları" ödül töreninde iki ayrı ödülün sahibi oldu.


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl açıklanan “İlk 1000 İhracatçı Firma” listesinde Kibar Dış Ticaret A.Ş., 2018 yılında ortaya koyduğu ihracat performansıyla Türkiye genelinde 4’üncü, sektörel bazda da birinci sırada yer aldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 16 Haziran’da gerçekleştirilen ‘İhracatın Şampiyonları’ ödül töreninde, “İlk 1000 İhracatçı Firma 2018” listesinde ilk 10’da yer alan ve sektör birincisi olan firmalar, ödüllerini teslim aldı. Törende, Kibar Dış Ticaret A.Ş., “İlk 1000 İhracatçı Firma 2018” listesinde Türkiye genel sıralamasında dördüncü, Demir ve Demir Dışı Metaller Kategorisi’nde de sektör birincisi oldu.


Kibar Dış Ticaret A.Ş. adına ödülü alan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, yıllardır Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 10 firmasından biri olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Türkiye’nin son dönemde ihracat alanında önemli başarılar elde ettiğini belirten Kibar, “Ülkemiz ekonomisinin en büyük dinamolarından olan ihracat, önümüzdeki dönemde de önemini korumaya devam edecek. Kibar Holding olarak ihracat ağırlıklı bir sanayi grubuyuz. Üretimimizin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni pazarlara odaklanarak ihracat oranlarımızı daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Yaptığımız çalışmalarla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 18:20
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
    1. Sakarya’da yağmur hayatı olumsuz..
    2. S.Arabistan ve ABD'den İran'a gözdağı!
    3. Sel baskınında hayatını kaybeden..
    4. Fenerbahçe Kulübünün mali genel kurulu
    5. Balıkesir Sındırgı karayolunda kaza: 6..
    6. TİM’in sektör şampiyonu Altunkaya’ya..
    7. KKTC Başbakanı Tatar, AB ülkelerinin..
    8. Bahçelievler’de babalar çocuklarıyla..
    9. Kamyonet devrildi, sakatatlar yola..
    10. Bodrum’da özel uçak pistten çıktı
    11. Yıldırım düşen evin çatısı yandı
    12. Yaralının oğlu olduğunu görünce..
    13. "100. Yılında 19 Mayıs ve Milli..
    14. Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi
    15. Toplu halde kıyıya vuran ölü balıklar,..
    16. Maltepeliler, sokak hayvanları için..
    17. "Gençlerimizin azmi ve inancı bizlere..
    18. Ensesi kalınlar Ekrem İmamoğlu'na..
    19. Minik gurmelerin iştahlarını..
    20. KKTC'li dernek başkanından Macron'a..
    21. Çekmeköy 1. Kademe Hız Pateni..
    22. "Dünyadaki temsilcilik sayımızı ikiye..
    23. Sivasspor’da 3 ayrılık
    24. Suudi Arabistan ve ABD'den ortak uçuş
    25. "Rejimin askerimize yönelik..
    26. Fenerbahçe'de flaş gelişme! O isim..
    27. Suudi Arabistan ve ABD uçakları Basra..
    28. Tunceli'de kayıp çobanla ilgili yeni..
    29. Bakan Çavuşoğlu: "ABD’nin..
    30. Fenerbahçe’de yönetim kurulunun..
    Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
    Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı