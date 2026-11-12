Kia’dan Altın Direksiyon’da tarihi başarı! Üç modeliyle birden zirveye çıktı

Kia, 2026 Altın Direksiyon Ödülleri’nden üç ödülle döndü. EV2, EV5 ve K4 Sportswagon kendi kategorilerinde birinci olarak markaya üç ödül kazandırdı. Almanya’da AUTO BILD ve BILD am SONNTAG tarafından düzenlenen ve bu yıl 50'ncisi gerçekleştirilen yarışmanın tarihinde, Avrupalı üreticiler dışında aynı yıl birden fazla dalda zirveye çıkan ilk marka Kia oldu.

Kompakt sınıf kategorisinde Kia K4 Sportswagon, diğer modelleri geride bırakarak birinciliğe ulaştı. Kia EV5, kompakt SUV kategorisindeödülün sahibi olurken Kia EV2 ise “30.000 Euro Altındaki En İyi Otomobil” seçildi.

Kia, Altın Direksiyon Ödülleri’ndeki başarısını sekiz modele taşıdı

Kia, Altın Direksiyon Ödülleri’nde önceki yıllarda da önemli başarılara imza attı. 2026 yılında kazanılan üç ödülle birlikte markanın organizasyonda ödül kazanan model sayısı sekize yükseldi. Kia daha önce 2019 yılında XCeed ile “35.000 Euro Altındaki En İyi Otomobil”, 2020 yılında Sorento ile Büyük SUV, 2022 yılında Niro EV ile Kompakt SUV, 2023 yılında EV9 ile Aile Otomobilleri ve 2024 yılında EV3 ile “40.000 Euro Altındaki En İyi Otomobil” kategorilerinde ödül kazanmıştı.

Kia’nın ödüllü modelleri farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor

Nisan 2026’da tanıtılan ve Türkiye’deAğustos ayında satışa sunulan Kia EV2, markanın tamamen elektrikli ürün gamının giriş modelini oluşturuyor. 4,06 metre uzunluğundaki B-SUV modeli, 440 kilometreye varan menzili* ve 403 litreye ulaşan bagaj hacmiyle dikkat çekiyor.

Mayıs 2026’da tanıtılan Kia K4 Sportswagon, dinamik tasarımını geniş iç hacim ve bağlantılı teknolojilerle birleştirirken, tamamen elektrikli Kia EV5 ise güçlü tasarımı, geniş yaşam alanı ve 550 kilometrenin üzerinde menziliyle öne çıkıyor.

*ElenganceLongRange versiyonu için WLTP değeridir.