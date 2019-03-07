KIA, elektrikli geleceğe ışık tuttu Güney Kore menşeli otomotiv firması KIA, Cenevre Otomobil Fuar’ında tamamen elektrikli dört kapılı bir sedan konsepti tanıttı.

Mobilitenin geleceğini elektrikli otomobil çözümlerinde gören KIA, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tamamen elektrikli dört kapılı bir sedan konsepti tanıttı. KIA ayrıca, markanın şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araç ürün gamını tamamlayan, 452 km’ye kadar elektrikli menzil sunan tamamen elektrikli e-Soul modelinin Avrupa tanıtımını da Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirdi.

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