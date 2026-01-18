KGM’den sürücülere uyarı geldi! İşte yurt genelinde yol durumu

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 18 Ocak 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TEM Otoyolu Doğu Hereke Kavşağı-Batı Hereke Kavşağı kesimde 0-1.km.leri arasında kuzey taşıma yolunda ( İstanbul İstikameti ) Batı Hereke Viyadüğünde genleşme derzinde onarımı amacı ile, Otoyolun Kuzey platformunda şerit kapatması yapılacak olup, trafik açık şeritlerden verilecektir.

İzmir Çevre Otoyolunun Gaziemir Kavşak Kollarında otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve aydınlatma sistemlerinin revizyonunun yapılması nedeniyle 12.01.2026-19.01.2026 tarihlerinde 21:00-05:00 saatleri arasında yol aralıklarla kontrollü olarak trafiğe kapatılarak ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanacaktır.

Avrupa Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 20.12.2025 tarihinden itibaren Mahmutbey Batı Kavşağı Anayol Üstgeçit Köprüsünün genleşme derzlerinde onarım çalışmaları trafik şeritlerinde daraltma yapılarak yürütülecek olup, imalat bitiminde yol trafiğe açılacaktır. ( Çalışmalar her gün 21:00-06:00 saatleri arasında yapılacaktır.)

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23.km.leri arasında 19.12.2025 tarihinden itibaren hızlı tren üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım Emirdağ yönüne kapatılmış olup trafik akışı Çifteler yönünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Narlı-Pazarcık yolunun (Pazarcık Çevre Yolu mevkiinde) 9-12.km.leri arasında 18.12.2025 tarihinden itibaren üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ayancık-Sinop yolunun 19.km.sinde 15.01.2026 tarihinden itibaren heyelan çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3.km.leri arasında 10.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59.km.leri arasında 31.12.2025 tarihinden itibaren Eğriçay Köprüsü, sanat yapıları çalışmaları nedeniyle mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden çift şeritli olarak; yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak olarak sağlanmaktadır.

Pamukyazı-Torbalı yolunun 8-10.km.leri arasında 06.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Trabzon-Rize yolunun 31-32.km.leri arasında 07.11.2025 tarihinden itibaren üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.