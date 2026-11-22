Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 22 Kasım’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte yurt genelinde yol durumu:

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun Eski Foça Kavşağı-Yeni Foça Kavşağı Kesimi 1-4.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Çanakkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. (06.11.2026-31.12.2026)

Mersin-Çeşmeli Otoyolunun 0-1.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Konya-Ankara yolunun 36-42.km.leri arasında (Aselsan Kavşağı-Kayacık Mahallesi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.

Balıkesir-Karacabey yolunun 5-6.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Samsun-Ordu yolunun 9.km.sinde bulunan Belediye Evleri Viyadüğü üzerinde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22:00-06:00 saatleri arasında ulaşım alt tali yoldan kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Zonguldak İl Sınırı-Mengen-Yeniçağa yolunun 0-2.km.leri arasında şev düzenlemesi yapım çalışmaları nedeniyle Yeniçağa-Mengen istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Maden-Kop yolunun 13-14.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Susuz-Ardahan yolunun 0-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 29-34.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.